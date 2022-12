Reddito di cittadinanza? Ecco come impatta in negativo sui salari

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Mentre imperversa il dibattito suldi, i sostegni agli indigenti e ilo minimo, la domanda centrale è: i nostri lavoratori sono davvero così poveri? Stando all'ultimo rapporto dell'Ocse la risposta è positiva. L'Italia è infatti nelle ultime posizioni nell'Eurozona per crescita deimedi reali dal 1990 al 2020. In questo periodo la retribuzione media nel nostro Paese è addirittura diminuita del 2,90%, posizionandosi all'ultimo posto dopo la Grecia (+6,20%). Per avere un'idea, in Francia e Germania gli stipendi sono aumentati rispettivamente del 31 e del 33%. Il datoè confermato anche da un recente rapporto dell'Inps secondo cui la busta paga media di un tedesco è di circa 44mila euro e quella di un francese di 40mila euro. Scendendo la classifica troviamo ...