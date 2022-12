Reddito cittadinanza | Inps | assegno medio 552 euro al mese

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nello scorso novembre, i nuclei beneficiari didie pensione disono stati 1,15 milioni in totale (1,03 milioni RdC e 122mila Pdc), con 2,46 milioni di persone coinvolte (2,33 milioni per il Rdc e 138mila per la Pdc) e un importomensile erogato a livello nazionale di 552(583per il Rdc e 285per la Pdc). Nei primi 11 mesi dell’anno invece sono stati 1,67 milioni i nuclei beneficiari pari a 3,64 milioni di persone coinvolte. E’ quanto registra l’nel suo rapporto mensile. L’importo, si legge nella nota, varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 453per i nuclei costituiti da una sola ...

È quanto emerge dall'indagine "e condizioni di vita" 2021,con riferimento, per quel che riguarda il, agli anni 2019 e 2020 dell'Istat. Nel 2020, rileva l'Istat, con i redditi netti da ...Nel mese di novembre 2022, i nuclei beneficiari didi(RdC) e Pensione di(PdC) sono stati 1,15 milioni in totale (1,03 milionie 122mila pensioni), con 2,46 milioni di persone coinvolte (2,33 milioni per il ..."Ma che bel Natale": percettori del reddito di cittadinanza protestano a Palermo contro l'abolizione della misura. Domani corteo in città.Per la misura, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, del reddito di cittadinanza la riforma del Governo italiano, guidato dalla premier e leader di ...