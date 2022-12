Redditi lordi | il 76% degli italiani non supera 30k

(Di martedì 20 dicembre 2022) La fotografia ISTAT è relativa all’anno 2020, il primo in piena pandemia: il 50% circaha un reddito lordo individuale (al netto dei contributi sociali) tra 10mila e 30mila euro, il 25% circa sono sotto i 10mila euro annui, mentre i paperoni con stipendi da oltre 70mila euro sono il 3,7% sulla cifra totale. L’indagine “Reddito e condizioni di vita” restituisce di nuovo un quadro non certo incoraggiante del Belpaese. Un Paese che non se la passa(va) bene Il 2020 è stato un anno di contrazione, secondo il rapporto dell’Istituto di statistica. Il reddito medio da lavoro autonomo, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è pari a 24.885 euro annui, con una riduzione del 5,9% rispetto al 2019. Il reddito netto a disposizione del lavoratore autonomo raggiunge il 68,5% del totale (17.046 euro): le imposte rappresentano il 14,1% ...

Aumento un po' più marcato per chi sfiora i 25mila euro. Si tratta di cifre piuttosto basse, ... secondo le stime, da un minimo di 21 euro circa al mese per gli statali con ipiù bassi, ...In un habitat socio economico in cui circa 19 milioni di contribuenti su 40 dichiaranoannuali intorno ai 15 mila euro, una cultura e una ideologia così, un sospetto e un rifiuto così ... Il carico fiscale e contributivo di individui e famiglie - Anni 2019-2020 Nel 2020, circa il 76% dei redditi lordi individuali (al netto dei contributi sociali) non supera i 30.000 euro annui: la metà dei redditi lordi individuali si colloca tra 10.001 e 30.000 euro annui, ...Nel 2020 il cuneo fiscale e contributivo, ossia la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, è in media pari a 14.600 euro e sebbene si riduca del ...