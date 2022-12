Quattro donne medico si raccontano sulla Ocean Viking | la nave che salva i migranti

Leggi su repubblica

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dal ponte dello scafo in viaggio nel Mediterraneo le storie di due dottoresse, un'ostetrica e della infermiera-nonna che si prendono cura dei disperati. Dai bambini di pochi mesi agli uomini torturati nei lager libici. "C'è chi non è mai stato visitato in vita sua"