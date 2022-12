Today.it

Ma è possibile - ha aggiunto Calenda - parlare ancora di pos In un Paese in cuimeno in ... votiamo chi le spara grosse e poi ci arrabbiamo perché non mantengonopromesso. Andando ...Perriguarda il comune di Aversa, l'assessore all'Ambiente, Elena Caterino , ha, in ... un obiettivo per il quale cida sempre. Con passione ed impegno, dimostriamo competenza e ... Quanto spendiamo per gli animali domestici e come risparmiare Quanto spendiamo per le cure e il mantenimento dei nostri amici a 4 zampe E come possiamo risparmiare Gli animali domestici, che siano cani, gatti ma anche pesci rossi e criceti, sono quasi 65 milio ...