Qualcosa che non esiste | Lele Adani | lo sfogo di Bizzotto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il mondiale di Qatar 2022 è finito, Argentina e Leo Messi sul tetto del mondo. E in Italia si continua a parlare... di. O meglio, anche di, la seconda voce che dell'Albiceleste ha sempre fatto una passione e mai lo ha nascosto, la seconda voce che però, la finalissima dell'estasi della Seleccion non la ha commentata. Lui e Stefano, infatti, erano la seconda coppia di commentatori per i mondiali nella gerarchia della Rai. E proprioviene intervistato a mondiale concluso dal Corriere del Veneto. E inevitabilmente, oltre che di pallone e di Qatar e di Argentina, si parla anche di. E il telecronista Rai premette: "Hanno voluto creare una contrapposizione tra me eche non ...