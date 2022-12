Qatargate | rinviata udienza della figlia di Panzeri Passate al setaccio le carceri in Belgio

Radio Lombardia

È stata rinviata al prossimo 3 gennaio l'udienza che si tiene davanti alla Corte d'appello di Brescia per valutare la richiesta di consegna al Belgio di Pier Antonio Panzeri tra gli arrestati nell'indagine di Bruxelles su caso 'Qatargate'. Non ha dubbi il sostituto procuratore generale di Brescia, Giovanni Benelli: Maria Dolores Colleoni, la moglie dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri, deve essere consegnata al Belgio e va quindi accolta la richiesta di estradizione.