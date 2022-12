Qatargate | rinviata la decisione sulla figlia di Panzeri | per ora resterà in Italia

Leggi su tpi

(Di martedì 20 dicembre 2022) È stataal prossimo 3 gennaio laconsegna alle autorità belghe di Silviadell’ex europarlamentare al centro dell’inchiestacorruzione nelle istituzioni europee. L’avvocata 38enne, arrestata lo scorso 9 dicembre insieme alla madre, è accusata di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. Nello specifico, secondo la procura belga, avrebbe partecipato al trasporto dei regali fatti arrivare dall’ambasciatore marocchino in Polonia, Abderrahim Atmoun. Doni che si sarebbero limitati a semplici “creme”, ha dichiarato ieri la madre Maria Dolores Colleoni, nell’udienza in cui i giudici di Brescia hanno invece dato il via libera alla consegna della 67enne. Nelladi oggi, la Corte d’appello di Brescia ha invece ...