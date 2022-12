Qatar | spunta il link tra Panzeri e Borrell L’ad di Fight Impunity ha collaborato con l’Alto rappresentante Ue

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Antonioe Jospeh. Un legame c’è. Anche se è ancora presto per valutarne l’importanza. Parliamo deltra il Seae, il Servizio europeo per l’Azione Esterna, o meglio tra il suo attuale capo,dell’Ue Josep, e, la Onlus fondata in Belgio dall’ex eurodeputato del Pd.il legame traPassa per uno dei fondatori della società, Doriano Dragoni, domiciliato a Strasburgo. Che, come risulta alnkronos, ha lavorato con, nel suo gabinetto, quando il socialista catalano era presidente del Parlamento europeo. Dragoni ha lavorato come advisor nel gabinetto di ...