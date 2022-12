Agenzia ANSA

Anche Panzeri ha riconosciuto in parte il suo coinvolgimento, puntando poi il dito sull'ex collega socialista Marc Tarabella come beneficiario dei 'regali' del. ....incessantemente su2022, ha investito in pieno anche la Rai nonostante gli ascolti record della finale. Partendo dai numeri: il primo Mondiale autunnale della storia ha raccolto unadi 3. Qatar: media, Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella - Europa Nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre, ha ammesso davanti agli inquirenti di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro. L'ex vicepresidente ...L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, davanti agli inquirenti ha ammesso di aver incaricato il padre di nasc ...