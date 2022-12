Qatar 2022 | milioni in strada per la festa dei campioni del mondo Buenos Aires paralizzata

Leggi su lastampa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Quattrodi argentini sono scesi inper acclamare la 'caravana del campeon', la parata trionfale del pullman scoperto della nazionale di calcio per celebrare il trionfo in. La squadra guidata da Lionel Messi ha lasciato alle 11.30 del mattino il cetntro sportivo della federcalcio (Afa) a Ezeiza per dare il via a un tour trionfale che per motivi di sicurezza non toccherà né l'Obelisco, cuore della capitale, né la Casa Rosada, la residenza presidenziale.Il giorno dinazionale proclamato dal presidente Alberto Fernandez per la terza Coppa del, vinta dopo 36 anni, ha favorito la mobilitazione dei tifosi.Il faticoso percorso tra immense ali di folla si è svolto a passo d'uomo lungo la tangenziale 'Ricchieri', diretto verso la ...