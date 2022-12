Qatar 2022 | Malagò | ‘finale Qatar la più bella di sempre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - "All'inizio le partite non le vedevo un po' per rabbia e un po' perché non avevo tempo. Certo la finale è stata uno spot per il calcio e per il mondiale. C'erano tutti gli ingredienti per fare il più alto spettacolo". Queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, commentando la finale dei Mondiali di calcio intra Argentina e Francia. "Partita piùdella storia del calcio? No, questo no. Per esserebisogna giocarla in due e fino al 79' non mi sembrava fosse così. Diciamo che è stata la finale di un campionato del mondo piùdi", ha concluso.