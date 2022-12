Qatar 2022 | Jorginho | ' dura seguire i mondiali da spettatore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Londra, 20 dic. - (Adnkronos) - "È stato molto difficile, specialmente all'inizio. Non volevo guardare le partite, ho fatto un viaggio con la famiglia e ho davvero guardato soltanto un paio di gare, quelle degli amici. Però non sapevo gli orari, chi giocava, non volevo guardare perché non mi interessava sinceramente". Lo dice il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, in merito aidi, concludi domenica e ai quali gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi. "La finale è stata incredibile, la migliore che io sinceramente possa ricordare -aggiunge il 31enne italobrasiliano a Sky Sport-. Dopo il primo tempo ero un po' dispiaciuto per come stava andando perché non era una partita così viva o combattuta e mi dicevo: 'È finita'. Poi dal nulla i francesi si sono svegliati e quello ...