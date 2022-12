Qatar 2022 | Argentina sul tetto del mondo | festa con i giocatori sul pullman scoperto

La Gazzetta dello Sport

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Una folla in delirio a Buenos Aires ha accolto l'Argentina campione del mondo , tornata dalcon la 'Tercera'. Migliaia le persone che si sono riversate tra le vie della capitale per vedere la tanto agognata coppa e assistere al passaggio di Messi e compagni a bordo del bus ...... Lionel Messi, e compagni, dopo aver vinto il torneo dei Mondiali di calcio inbattendo in finale la Francia ai calci di rigore, portano in trionfo il trofeo della Coppa del mondo di:... Le pagelle di Qatar 2022: Argentina, cavalcata da 9. Nessuno peggio della Germania: 4