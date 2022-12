Agenzia ANSA

Vladimirfisserà gli obiettivi dell'esercito russo per il 2023nel corso di una riunione del consiglio della difesa. Lo ha comunicato il Cremlino.20 dic 15:50fisseràgli obiettivi militari russi del 2023 Vladimirfisserà gli obiettivi dell'esercito russo per il 2023nel corso di una riunione del consiglio della difesa. Lo ha ... Putin domani fisserà gli obiettivi militari russi del 2023 - Europa (ANSA-AFP) - MOSCA, 20 DIC - Vladimir Putin fisserà gli obiettivi dell'esercito russo per il 2023 domani nel corso di una riunione del consiglio della difesa. Lo ha comunicato il Cremlino. (ANSA-AFP).(Lapresse) Per la prima volta Vladimir Putin ammette che la situazione nelle quattro regioni ucraine annesse sia estremamente difficile. Mosca ...