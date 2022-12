Pugno di ferro di Crosetto | Ecco come lo Stato farà sentire la sua presenza

(Di martedì 20 dicembre 2022) "Lola suacon l'Arma dei Carabinieri attraverso un lavoro quotidiano e continuo di oltre 6000 persone che lavorano qui e rappresentano lofronteggiando con serietà una delle formazioni criminali tra le più potenti del mondo". Lo ha dichiarato il Ministro della Difesa Guidoin visita in Calabria. Solo qualche giorno fa il co-fondatore di Fratelli d'Italia si era pronunciato sulla scelta della Bce di alzare i tassi di interesse: "A me hanno insegnato che tutti possono essere criticati, nessuno ha la verità in tasca. Ieri mi sono permesso di fare questo intervento su Lagarde. Una scelta azzardatal'aumento dei tassi della Bce può portare Europa e Italia in una spirale spaventosa e drammatica". Fonte: Agenzia Vista / ...

Il Fatto Quotidiano

... aggressione su un bus dell'Atac: passeggero litiga con l'autista, spacca il vetro con une ... SUAnche i dati sui tram, infatti, sono negativi. A novembre questi mezzi a Roma hanno ...Fuerza Popular è guidata dai membri della famiglia di Alberto Fujimori, il dittatore di estrema destra che ha governato il Perù con ildidal 1990 al 2000. Con il sostegno degli Stati ... Proteste in Iran, il pugno di ferro del regime: pena di morte per almeno 11 persone, carcere per altre 400 Pugno di ferro della Procura distrettuale antimafia e pugno di ferro del Gup di Reggio Calabria nei confronti delle due gang dello spaccio che operavano negli ...L’ Olimpia Milano tenta una rimonta disperata dopo aver inseguito per tutta la gara ma si ferma prima dello striscione in una partita in cui ha avuto percentuali troppo basse e tirato fuori gli artigl ...