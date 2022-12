Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Pioli | ‘Il mio euro Milan' ”

Pianeta Milan

*** Gas: ancora giu' i prezzi dopo accordo sul "cap", - 4,6% a 103,5 euro/MWh (RCO). 20 - 12 - 22 08:16:36 (0147) 0 NNNN- 6% a 102,2 euro/MWh su TTf . Borse europee verso una partenza in territorio negativo dopo la mossa a sorpresa della Banca centrale giapponese che ha modificato la banda di oscillazione dei ... Prima pagina Tuttosport: “Di María: ‘Ora anche con la Juve!'” Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Fuorigioco, si cambia subito". Dal consiglio federale è arrivato il via libera alla novità ...Si allunga la lista delle pretendenti per il centrocampista. "Lukic, non solo Roma: c'è pure il Napoli" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Demme può ...