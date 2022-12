Price Cap | cosa succede con l’accordo Ue sul prezzo del gas | «Bollette in aumento nel 2023 | bisogna tagliare i consumi»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’Unione Europea ha trovato un accordo sulCap. Il Consiglio Energia ha fissato un tetto alpari a 180 euro per megawattora. Si dovrà superare per 3 giorni consecutivi per farlo scattare. Mentre la differenza dicon il Gnl dovrà essere superiore a 35 euro. Tre condizioni che rendono il meccanismo complicato da implementare. Ma che non hanno permesso di trovare l’unanimità: l’Ungheria ha votato contro, Olanda e Austria si sono astenute. Ma secondo gli esperti c’è di più: l’applicazione non sarà facile, i mercati non lo accetteranno. Mentre di veri effetti sulnon se ne vedranno, se non in prospettiva. E soprattutto: lenon diminuiranno, si prevede un nuovogià a gennaio. Con la prospettiva che soltanto un taglio dei ...