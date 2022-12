Price cap a 180 Euro L’ira del Cremlino | “Inaccettabile | reagiremo”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Alla fine l’accordo è stato trovato: ilcap del tetto dinamico al prezzo del gas è stato fissato a 180. Il meccanismo, cioè, entrerà in azione quando il prezzo del Ttf mensile supererà i 180a megawattora per tre giorni lavorativi. E, contemporaneamente, se sarà superiore di almeno 35rispetto al L'articolo proviene da Inews24.it.

