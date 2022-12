“Prete anti-aborto e trumpiano” Il Vaticano lo sfiducia

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il Messico sostiene un tentativo di colpo di stato in Perù Lo scrive Mary Anastasia O’Grady sul Wall Street Journal. “La reazione in tutta la regione è stata in qualche modo prevedibile. Cuba, Venezuela, Nicaragua e Bolivia, tutti stati di polizia a partito unico, e la Colombia, oramai persa nella malavita della droga, chiedono che Castillo venga reintegrato. Ma tra le democrazie sopravvissute, spicca il sostegno di López Obrador a Castillo. Persino il presidente argentino Alberto Fernández e il presidente cileno Gabriel Boric hanno riconosciuto la presidenza di Dina BoluarteIl ma AMLOnde che il deposto presidente peruviano Pedro Castillo venga ripristinato alla presidenza. Non è un caso che il López Obrador, che ha ripetutamente abusato del suo potere attraverso i decreti esecutivi, stia lavorando per assicurarsi la lealtà dei suoi militari dandogli un ruolo ...