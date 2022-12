Post gara Leali al ritorno in campo | “Grazie a famiglia | fisioterapisti e preparatori”

Leggi su seriea24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Questo il commento in conferenza stampa di Nicola, alindopo il lungo infortunio e assoluto protagonista della: ”Non potevo aspettarmi una prestazione così alin, ma sono contento più che altro per il risultato perché era importante tornare alla vittoria. Voglio ringraziare la mia, mia moglie e mia figlia, ma anche tutte le persone che mi sono state vicine e con cui ho lavorato in questi tre mesi e mezzo, i, i, in particolare Salvatori, che mi ha aiutato tanto. Oggi il Cosenza ci ha messo in difficoltà soprattutto nel finale, ma sul gioco espresso dobbiamo ancora lavorare”. La conferenza stampa integrale sulla WEB TV: Fonte articolo e foto: ...