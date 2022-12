“Poraccio | è morto” incredibile gaffe in diretta dell’ex gieffina | risponde il diretto interessato

(Di martedì 20 dicembre 2022) Chein! Come ogni cosa social che si rispetti, anche questa è diventata virale in men che non si dica Emilio Fede saprebbe perfettamentere a quanto fatto insu Instagram da un’exche è stata per anni in giro per le TV italiane. Le sue parole sono diventate immediatamente virali L'articolo proviene da Inews24.it.

TPI

adesso credo, era vecchio'. Peccato che l'uomo, ascoltando il tutto, abbia prontamento replicato in modo ironico ma allo stesso tempo anche un po' piccato e duro: 'Ma come..., èadesso credo, era vecchio". Peccato che l'utente che aveva fatto la domanda fosse proprio il diretto interessato, che si è subito precipitato a scrivere: " Ma comeSono io ... La gaffe di Antonella Mosetti sul colonnello Giuliacci: "Poraccio è morto" Che gaffe in diretta! Come ogni cosa social che si rispetti, anche questa è diventata virale in men che non si dica ...Un cross-over tra social e televisione. Ma anche tra realtà e figuracce clamorose Problemi che nessuna live di TikTok potrà mai risolvere: se fai una brutta figura, non c’è filtro che tenga. La figura ...