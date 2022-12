Agenzia ANSA

... docente universitario e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel corso del processo per il crollo delMorandi (14 agosto 2018, 43 vittime). Una lunga testimonianza sul lavoro ......Ilset di, per un importo complessivo netto di 128.000 euro . Nel comune di Pornassio , in località Ponti, lungo la strada provinciale 3 dove recentemente si è provveduto ad allargare il... Ponte Genova, esperto, corrosione nota ma controlli non facili ... (ANSA) - GENOVA, 20 DIC - L'allarme corrosione lanciato dall'ingegnere Riccardo Morandi già nel 1981 e segnalato ad autostrade. La scarsa adeguatezza dei controlli sul ponte, anche da parte dei funzio ...Genova - Vite non calcolate: partita la lavorazione del nuovo film di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi, ideato da Sergio Maifredi. La storia è girata e ambientata a Genova, in Valpolcevera, all'Abb ...