Pirati dei Caraibi | Jerry Bruckheimer vorrebbe il ritorno di Johnny Depp

Leggi su screenworld

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il produttore dideiildinel franchise. Nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter, il celebre personaggio hollywoodiano ha dichiarato che gli farebbe molto piacere che l’attore tornasse a vestire i panni di Jack Sparrow in un nuovo capitolo della saga. “Mi piacerebbe molto averlo nel film. È un amico, un attore eccezionale ed è spiacevole che le vite personali si insinuino in tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato, come riportato da PEOPLE. La sua risposta è arrivata dopo che THR gli ha chiesto se crede che la Disney possa porre nuovamente“in primo piano” dopo il verdetto ...