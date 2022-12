PIL | Italia da record | nel 2022 “doppiate” Francia e Germania

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’si appresta a chiudere unda. Nonostante la crescita dell’inflazione, il caro energia e il boom dei prezzi delle materie prime abbiano creato non pochi problemi a famiglie e imprese, negli ultimi 12 mesi (terzo trimestresu terzo trimestre 2021), la crescita economicana è stata doppia rispetto a quella registrata dai nostri principali competitors commerciali presenti nell’area dell’euro. Se nel nostro Paese, infatti, il Pil è aumentato del 2,6 per cento, inè cresciuto della metà (+1,3 per cento) e inin misura ancora inferiore (+ 1 per cento). PIL,daA dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. spiegando che sempre nello stesso periodo, la media dell’Area Euro-19 si è salita ...

