Pharmacrime | sequestrati migliaia di medicinali per 3 milioni di euro

Leggi su agi

(Di martedì 20 dicembre 2022) AGI -diper un valore di 3di, 93 siti web oscurati, 21 arresti, 123 denunce. Questo il bilancio dell'operazione internazionale 'Shield III', finalizzata alla tutela della salute e al contrasto della criminalità farmaceutica, che si è sviluppata, tra aprile e novembre di quest'anno, sotto la direzione dipol e con la partecipazione, quale unica Forza di Polizia italiana, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che ha svolto un ruolo organizzativo, di pianificazione e direzione, con la Polizia greca, l'Oclaesp francese e la Guardia Civil spagnola. All'operazione hanno aderito 28 Paesi (19 stati membri dell'Ue e 9 paesi terzi), nonché l'Ufficiopeo per la lotta antifrode (Olaf), l'Ufficio dell'Ue per la ...