Pentathlon | l’anno da sogno di Elena Micheli Un oro mondiale da ricordare

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022)prima, Regina d’Egitto!(Carabinieri) ha vissuto il punto più alto di una stagione 2022 memorabile ad Alessandria d’Egitto, sede dei Mondiali senior 2022 dimoderno, quando ha riportato in Italia, 17 anni dopo Claudia Corsini, unica azzurra in precedenza ad esserci riuscita (nel 2005), oro e titolo iridato della prova individuale femminile, specialità olimpica, dello sport del soldato. L’impresa, solo sfiorata nel 2019 (argento e qualificazione olimpica), si è concretizzata a fine luglio. Nella finale l’azzurra ha conquistato il primo posto al termine di una gara nella quale è stata sempre in testa alla classifica, dominando tutte le prove ed amministrando poi il margine acquisito nel laser run conclusivo che l’ha portata ad issarsi sul gradino più alto del podio. Era lecito sognare dopo ...