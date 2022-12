Pd | tormentone senza fine Anche Calenda li sfotte | «In piazza hanno portato quattro gatti»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il problema non è tanto come va a finire ma da dove cominciare. Il congresso del Pd sta diventando unné capo né coda. A restare oscura è la materia del contendere, a conferma che la causa della crisi è molto più profonda di quanto non pensino gli stessi protagonisti. Sappiamo, ad esempio, che se Stefano Bonaccini è la voce del partito del territorio, Elly Schlein è l’incarnazione di un non meglio definito movimentismo. Ma in che cosa divergano concretamente le due impostazioni. non è dato sapere. Più chiaro appare il tormento degli ex-Popolari, drammatizzato ieri da Pierluigi Castagnetti con la evocazione di una scissione se il Pd «cambia natura». Sul congresso Pd l’ombra della scissione E proprio a lui sembra replicare Goffredo Bettini dai microfoni di RaiUno: «Scissioni? C’è un congresso e chi perde non s’ingrugna… Io ho in testa ...