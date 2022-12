Pd | Orlando | ' unica strada è quella socialista | seconda occasione da non mancare'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Non c'è altra, non per rivendicazione di una tradizione. Ma credo che lo stato delle cose, il quadro politico, spinga indirezione. Anche se uno non fossedeve fare una ricognizione molto semplice: oggi abbiamo alla nostra sinistra una forza che si pone su posizioni più radicali, populiste e a tratti demagogiche. E a destra una che aspira a diventare compiutamente liberale. Lo spazio politico rimasto è questo". Lo ha detto Andreanel suo intervento alle celebrazioni per i 126 anni dell'Avanti!. "Se si vuol vuole rispondere alla Opa lanciata sul Pd bisogna presidiare questo campo, interpretando fino in fondo il ruolo di essere i soci del Pse a livello europeo -ha proseguito- Ma questa è anche una...

Affaritaliani.it

... "Voglio essere onesto: mi importa poco di come ho giocato, l'cosa a cui pensavo era esserci, ...perde in volata ad Atlanta - 18 punti di Banchero, decisivo in negativo nel finale NEW ...L'deroga a questo principio , inserita improvvidamente nel decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 (ministro Andrea), riguarda gli atti contenuti nelle ordinanze di custodia ... Qatar-gate e congresso Pd, De Luca attacca i miserabili e Orlando nicchia... Roma, 20 dic (Adnkronos) – “Non c’è altra strada, non per rivendicazione di una tradizione. Ma credo che lo stato delle cose, il quadro politico, spinga in quella direzione. Anche se uno non fosse soc ...Sono stati 6.579 gli spettatori complessivi per sette rappresentazioni, una media di 940 a replica, per lo spettacolo “La vita davanti a sé” ...