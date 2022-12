Pd | Orlando | rispondere a opa con lotta a disuguaglianze

(Di martedì 20 dicembre 2022) "Io penso che non ci sia altra strada" che "attingere" oggi alla "tradizione socialista", nell'accezione in cui "si definisce socialismo" il mettere in campo "strumenti per temperare il capitalismo, ...

Lo ha detto l'ex ministro Andrea Orlando durante le celebrazione dell'anniversario dell'Avanti!. "Se vogliamo rispondere a quest'Opa bisogna presidiare questo campo" puntando sulla "lotta alle disuguaglianze". Lo ha detto Andrea Orlando nel suo intervento alle celebrazioni per i 126 anni dell'Avanti!. 'Se si vuol vuole rispondere alla Opa lanciata sul Pd bisogna presidiare questo campo, interpretando fino in fondo la lotta alle disuguaglianze'. "Io penso che non ci sia altra strada" che "attingere" oggi alla "tradizione socialista", nell'accezione in cui "si definisce socialismo" il mettere in campo "strumenti per temperare il capitalismo". Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Siccome noi vogliamo ricomporre la discussione che c'è nella Costituente con quella che speriamo ci sia dentro il nostro confronto congressuale, allora partire da rivendicazioni..."