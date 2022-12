Pd | Bonaccini | ' abbiamo regalato milioni partite Iva alla destra'

il Resto del Carlino

Nonmai avuto nel campo del centrosinistra, augurandomi che Terzo Polo e M5S vogliano stare ... Così Stefanoall'evento per i 126 anni dell"Avanti!'.Il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi ha attaccato in aula la Giuntanel ... "colture dedicate previste dalla normativa di quell'Europa di cui la maggioranza segue ... Bonaccini: "No ticket con Schlein, abbiamo preso strade diverse". L ... Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Io non preoccupato della fine del Pd ma della sua irrilevanza. Il progetto del Pd resta attuale ma la situazione che abbiamo oggi è inedita. Non abbiamo mai avuto ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...