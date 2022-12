Parma | scontri tra polizia e lavoratori davanti ai magazzini della Kamila | un donna contusa | un uomo ricoverato per attacco cardiaco

(Di martedì 20 dicembre 2022) Unae unal pronto soccorso per un, dopo gliavvenuti nelle prime oremattina di fronte ai, l’impresa di logistica che rifornisce la rete dei supermercati Coop. Da alcuni giorni i 150dell’azienda manifestano, coordinati dai sindacati Adl Cobas, per chiedere maggiori tutele contrattuali. Nella mattina del 20 dicembre gli scioperanti hanno impedito l’ingresso neidi alcuni camion, da qui l’intervento delle forze dell’ordine. La protesta è proseguita per tutta la giornata anche all’esterno di un supermercato Coop dell’Oltretorrente e, ...

il Resto del Carlino

Una donna contusa, un uomo ricoverato al pronto soccorso per un attacco cardiaco, è il bilancio degli scontri avvenuti nelle prime ore della mattina di fronte ai magazzini della Kamila di Parma, l'impresa di logistica che rifornisce la rete dei supermercati Coop. Da alcuni giorni i 150 lavoratori dell'azienda protestano per il posto di lavoro. Sul posto le forze dell'ordine: feriti ...