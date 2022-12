Paolo Brosio e Papa Francesco? Cosa c' è dietro davvero all' incontro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) "Mi sono sentito una mer**, mi è dispiaciuto": Frank Matano ricorda lo scherzo fatto aper Le Iene. Il comico, imitando la voce del Pontefice al telefono, fece credere al devotissimodi aver parlatocon Bergoglio. "Ma c'è stato il lieto fine perché ilha visto lo scherzo e l'ha incontrato", ha aggiunto poi Matano nell'intervista al Corriere della Sera. In effetti, subito dopo quell'episodio, il giornalista ha potuto mettersi in contatto colnon solo telefonicamente ma anche in presenza: in Vaticano ha potuto stringere la mano al Pontefice, commentando: “Il sogno più grande della mia vita è stato esaurito”. Lo scherzo di cui si è vergognato di più, però, è un altro: "L'ho fatto a un centro di assistenza per ...