Panettone sotto il rosone | Troia in festa Successo per la manifestazione

(Di martedì 20 dicembre 2022) Di seguito il comunicato: All’interno delle iniziative “in”, l’evento “il” ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, proveniente anche da fuori regione, grazie alle masterclass dei maestri pasticceri che hanno svelato i trucchi del mestiere per realizzare panettoni e cioccolatini. Il tutto in un’atmosfera natalizia resa più dolce dai canti dei bambini della Scuola Primaria Virginio Salandra. Le pasticcerie daune si sono “sfidate” offrendo al pubblico assaggi dei loro prodotti. La gente ha poi votato e ha decretato come migliorartigianale quello della pasticceria Aquilino, alla quale è andato il primo premio Pan. Soddisfatti gli organizzatori e l’amministrazione comunale con il Sindaco Leonardo Cavalieri che ...