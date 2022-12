Palamara |  “Tra giornalisti e magistrati c’è perversione” E il guardasigilli Carlo Nordio riapre il caso sul Csm

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Questa porcheria è continuata... ed è continuata anche dopo la Legge Orlando. Basta vedere il sistema, cosa non è uscito in quelle intercettazioni… di cose che non avevano niente a che fare con le indagini. Ma aggiungo: cosa non è uscito... Ma voi credete veramente che tutte le intercettazioni del trojan disiano state trascritte nella forma della perizia e siano state date... tutte? Sono state selezionate, pilotate, diffuse secondo gli interessi di chi le diffondeva… e non sono ancora state tutte rese pubbliche o ascoltate dai difensori… o individuate … almeno a quel che risulta fino a ieri perché quel processo sta andando a rilento, non si sa perché, o forse si sa perché sta andando a rilento...”. Segui su affaritaliani.it