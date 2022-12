Ospiti internazionali nella nuova edizione di C’è Posta per Te | i primi nomi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 dicembre 2022) C’èper Te sta per tornare e sarà unacampione di ascolti come quella passata. C’è da scommetterlo quando si tratta di Maria De Filippi. I suoi programmi – soprattutto quando guidati da lei in prima persona – riescono sempre a intercettare consensi nel pubblico generalista, che trova rassicurante la sua presenza sul teleschermo. È stato così anche per Tu si que vales, che pure non aveva niente da invidiare ad Italia’s got talent, eppure il primo continua ad assicurarsi il pubblico del sabato sera ogni anno, l’altro è stato cancellato da Sky. Insomma, come a dire che non conta il format, tanto quanto Maria De Filippi sullo schermo. Ma vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare da quest’ultima, la ventiseiesima. Grandia C’èper Te: da gennaio ...