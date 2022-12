Ospedale di Manduria | Maiorano FdI | “Segnale importante l’inaugurazione del nuovo reparto di Rianimazione”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Non posso che esprimere, ovviamente, grande soddisfazione per il taglio del nastro deldidell’“Giannuzzi” di, una struttura moltoper l’intero versante orientale ionico. I lavori di ristrutturazione e ammodernamento hanno consegnato nuovi spazi, più posti letti e, infine, nuovi macchinari e attrezzature elettromedicali a disposizione dei cittadini”. Così l’onorevole Giovannidi Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati. “In questi anni – aggiunge– abbiamo fatto tante battaglie per scongiurare la riduzione di servizi, risolvere le tante carenze strutturali e cercare di potenziare l’assistenza sanitaria del presidio di ...

