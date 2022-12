Oscar Greco GrecoPlast | “Controtelai termici e cassonetti coibentati termoacustici garantiscono risultati efficaci in breve tempo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) - I nuovi materiali hanno caratteristiche termiche e isolanti di maggiore qualità. Per la sostituzione o coibentazione diè possibile anche accedere ad importanti incentivi fiscali. Lamezia Terme, 20 dicembre 2022. Anche nel mondo degli infissi l'evoluzione tecnica e meccanica ha portato notevoli cambiamenti e nuovi metodi di produzione. In passato i telai e idelle finestre erano in legno e in alluminio. Oggi il mercato presenta l'uso di nuovi materiali più efficienti, come il PVC, con caratteristiche termiche decisamente diverse che rendono i serramenti più affidabili. “I nuoviefficienza energetica e soprattutto la buona tenuta dei muri - sottolinea, alla ...