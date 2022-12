Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 21 Dicembre 2022 | Vergine dubbiosa

Leggi su zon

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’diFox per oggi,21Ariete Sarà una giornata molto intensa e questo sarà valido fino alla sera. Sul posto di lavoro non ci sono particolari novità, aspettate le feste ormai e dovete fare un piccolo sforzo prima di arrivarci. Toro Non sapete cosa vi manca e questo vi causa qualche fastidio ma la soluzione è semplice: dovete solo continuare a cercare. Sul lavoro non sempre tutto va come volete ma questo può capitare. Gemelli Non dovete abbattervi se non riuscite ancora a vedere dove portano i vostri sacrifici e il vostro lavoro. Nelle feste riposate ma non troppo, il lavoro non va in vacanza. Cancro Provate sentimenti come rancore e anche risentimento ma questo periodo negativo non sarà eccessivamente lungo. I colleghi hanno molta stima nel vostro lavoro, ...