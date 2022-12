Oroscopo Paolo Fox 21 dicembre 2022 | mercoledì emozionante per Scorpione | novità per Acquario

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 20 dicembre 2022) Arriva l'inverno e l'diFox è pronto a rivelare come sarà questa giornata del 21. La Luna transiterà in Sagittario, per cui la situazione sarà più peperina che mai. Vediamo cosa aspettarci segno per segno.21diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete favorisce i sentimenti e le faccende di cuore che torneranno ad essere al centro della scena. Stanno per arrivare delle sorprese e degli incontri nuovi, per cui non rinchiudetevi in casa. Toro - L'diFox del Toro rivela che la mattina non partirà bene, ma nel pomeriggio la situazione dovrebbe aggiustarsi. Gemelli - L'di ...