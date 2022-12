Oroscopo della settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 20 dicembre 2022) Come arrivano i dodici segni zodiacali a Capodanno? Come si aprirà il 2023? Con quali energie e influssi stellari? Scopriamo tutto nel dettaglio con l’. Il cielo dell’prossima Un Capodanno 2023 con i piedi per terra. Sembrerebbe questa l’intenzione delle stelle, a giudicare dall’prossimae da come i pianeti si stanno disponendo in cielo, pronti a inviarci influssi, suggerimenti e suggestioni che ci illuminino sul nostro cammino in questo ultimo scorcio di anno vecchio ed entrando con l’entusiasmo che si conviene nel nuovo anno, tutto da vivere e scoprire. Il cielo aiuta anche in questi giorni di festa, in particolare, i segni di terra e alcuni segni di acqua. È ancora il Capricorno a regnare sui nostri atteggiamenti, non solo dal ...