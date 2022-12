Agenzia ANSA

dell'in lieve rialzo questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,34% a 1.793 dollari l'oncia. . 20 dicembre 2022Ad Amsterdam lescendono del 6,6% a 107 euro al megawattora. In netto calo anche il ... In rialzo anche l'a 1.759 dollari l'oncia (+0,8%). In rialzo anche il rame (+0,7%) mentre scende il ... Oro: quotazioni in rialzo a 1.793 dollari l'oncia - Economia ROMA, 20 DIC - Quotazioni dell'oro in lieve rialzo questa mattina sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,34% a 1.793 dollari l'oncia.Dalle versioni tradizionali di Iginio Massari alle varianti campane proposte da Cannavacciulo fino al panettone d'oro di Sal De Riso, ecco quanto costano i dolci natalizi proposti dagli chef stellati ...