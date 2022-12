Ore di ansia per Gianluca Vialli | ricoverato in clinica a Londra | le sue condizioni si sono aggravate

(Di martedì 20 dicembre 2022) Monta la preoccupazione per: le suedi salute sie ora il 58enne campione di Samp e Juve, e dirigente della Nazionale, a cui nel 2017 i medici hanno diagnosticato un tumore al pancreas, si trovain. La città dove vive con la moglie e la figlia e dove oggi lo ha raggiunto anche la madre 87enne. E dove il capo delegazione azzurro ricevette ormai cinque anni fa la diagnosi infausta. Giusto una settimana faha annunciato di dover sospendere il impegno con gli azzurri per riprendere le cure, affermando in quella circostanza: «Al termine di una lunga e difficoltosa “trattativa” con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo ...

Primocanale

I famigliari e tutti coloro che la conoscono stanno vivendo interminabilid'. L'incidente è avvenuto domenica mattina a San Zenone degli Ezzelini L'incidente è avvenuto domenica mattina ......per Gianluca Vialli . L'ex calciatore, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, si era preso una pausa dal suo incarico per dedicarsi ad affrontare al meglio la malattia. In queste, ... Ore di ansia per Vialli, l'ex bomber della Sampdoria ricoverato a Londra - Primocanale.it - Le notizie aggi... Forza campione. Ti avevamo lasciato nell’ora più dolce. Il trionfo degli Europei, l’abbraccio con tuo fratello, Roberto Mancini. Una fratellanza nata a Genova, con il cuore blucerchiato, e maturata be ...Tra gli artisti e personaggi noti dello spettacolo e dello sport che hanno speso parole di ammirazione e conforto per Gianluca Vialli, l'ex calciatore che ha fatto sapere di aver lasciato la… Leggi ...