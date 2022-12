Ora si spiega la cricca pro-Speranza | le virostar tutte riciclate a sinistra

(Di martedì 20 dicembre 2022) La pandemia è stata tutto un affare di menzogne. Enormi, maledette, incontrastate. Menzogne di potere, di regime, di unica narrazione. Menzogne a Matrioska, una dentro l’altra, l’ultima, la più piccina, nel senso della meschinità, è che tutto quello che facevano, che ci facevano, era dettato da ragioni superiori del genere scientifico: è la scienza, ce lo chiede la scienza, come quando qualche vergogna supplementare ce la chiede l’Europa. L’effetto è stato lo stesso e anche a livello di codice penale non siamo molto lontani, non fosse che in Unione hanno dei giudici, qui solo dei propagandisti di partito. Un Partito. Quel Partito. Lo stesso della scienza, cioè delle vestali, cioè delle suffragette, in qualche caso groupie, e fermiamoci qui, che hanno preteso di incarnarla, di parlare a nome suo. La carica dei… diLa scienza, la ...

LA NAZIONE

"L'aspetto positivo "Torlizzi a Panorama.it - è che si spera che non se ne parli più. L'... macon la rielezione presidenziale e con l'economia cinese che ha bisogno di tornare alla ...... 'La documentazione fiscale -il legale - dovrà essere esaminata, abbiamo bisogno di tempo anche perché l'interrogatorio è stato fissato poco dopo l'esecuzione della misura.dobbiamo ... Influenza al picco: la Toscana finisce in zona rosso scuro. "Ora è ... “L’accordo prevedeva che avremmo lavorato per evitare delle risoluzioni contro i Paesi e in cambio avremmo ricevuto 50mila euro”. Pier Antonio Panzeri è pronto a collaborare con i magistrati della pro ...Lo Spezia batte per 2-0 gli olandesi del Groningen nell'ultima amichevole programmata durante ritiro che si sta disputando in Spagna da oltre una settimana. Sul terreno di Benidorm un gol per tempo da ...