Obesità infantile | individuato un meccanismo genetico associato al controllo della fame

(Di martedì 20 dicembre 2022) È statounche potrebbe essere alla base dell’. A vagliare tale l’ipotesi, tramite un esperimento cellulare, sono stati i ricercatori dell’Università di Leipzig, in Germania. Ilè noto come riarrangiamentoe si tratta di una ricombinazione di geni che codificano gli anticorpi al fine di crearne di nuovi con specificità differenti. Secondo i ricercatori, il riarrangiamentodeterminerebbe un’espressione anormale di un geneal. È noto che l’attivazione del gene del recettoremelanocortina 4 (MC4R), nella regione del cervello chiamata ipotalamo innesca la ...

... l'otorinolaringoiatra, il neuropsichiatra, l'ortodontista ed eventuali altri specialisti ..., sesso maschile, severità dell'Osa rappresentano i maggiori fattori di rischio per la ...Non un podio di cui andare fieri: nel rapporto dell'OMS sul monitoraggio dell', l'Italia è seconda in Europa per numero di bambini che presentano un eccesso ponderale , con una tendenza geografica che vede nelle regioni meridionali l'incidenza più alta del ... Obesità infantile, scoperto un nuovo “ingrediente” per prevenirla