NutriBullet Treviso | il punto del d s Gracis | “Il mercato? Siamo dell’idea di migliorare il livello della squadra e non cambiare tanto per farlo”

Pianetabasket.com

IL TABELLINO"HAPPY CASA BRINDISI 75 - 68 (16 - 19, 40 - 29, 56 - 48, 75 - 68): Banks 16 (5/8, 0/5, 2 r.), Iroegbu 13 (2/8, 2/5, 4 r,), Sarto ne, Zanelli 7 (2/2,...Tra i match previsti nel programma dell'undicesima giornata di Serie A di basket maschile 2022/23 , ci sono stati quelli die Reggio Emilia. Ecco i risultati dei due match:- HAPPY CASA BRINDISI 73 - 68 73 - 68 nel match trae Happy Casa Brindisi , partita valida per l'undicesima giornata di Serie A di basket 2022/23 . Grande ... LBA - La Nutribullet Treviso è più resiliente e composta di Brindisi Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Andrea Gracis, direttore sportivo della NutriBullet Treviso, è stato sollecitato da La Tribuna di Treviso a commentare la situazione della squadra e dei possibili movimenti ...