Nuovo blackout nella regione di Kiev | «Durerà 3 giorni» Musk in soccorso di Kiev | promesse 10mila antenne Starlink

(Di martedì 20 dicembre 2022) Torna critica la situazione della fornitura elettrica in Ucraina, dove l’80% delladisarebbe rimasta senza corrente dopo i bombardamenti russi con droni iraniani delle ultime ore, come riferisce il governatore Oleksii Kuleba su Telegram citato da Unian. Per i danni riportati alla rete elettrica, Kuleba ha spiegato che concludere i lavori «ci vorranno 2-3». Nel frattempo, a causa della situazione di emergenza le stazioni di pompaggio dell’acqua della compagnia di distribuzione idrica Kyivvodokanal sono state disconnesse dalla rete elettrica. Per questo motivo, sottolinea l’operatore, «anon c’è acqua». «Entro un’ora – scrive – verrà ripristinata la corrente alle stazioni di pompaggio, quindi ci vorrà del tempo prima che il sistema di approvvigionamento idrico ...

