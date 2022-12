Novate | bando della Benefica | affitto per 28 alloggi

(Di martedì 20 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Cooperativa Ladiha aperto unper l’assegnazione indi 28, nel Comune diMilanese, in via Bonfanti 1, via XXV Aprile nel cortile dei civici 37-41 e in via Cadorna 15. Pe la a Cooperativa Laildi assegnazione è destinato a tutti, sia ai ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Comune di Novate Milanese

Nelprevisto per il biennio 2022/2024 sono state 4 categorie a essere premiate: Sport ... Accademia Scherma,Milanese " Fencing for everyone: l'inclusione scende in pedana L'Accademia di ......generazioni più giovani - ha spiegato Russo - L'esperienza estremamente positiva dell'ultimo, ... Accademia Scherma,Milanese " Fencing for everyone: l'inclusione scende in pedana L'... 487mila euro per il Commercio (mi-lorenteggio.com) Novate Milanese, 13 dicembre 2022 – 28 alloggi disppnibili a Novate in affitto a prezzi competitivi. Il bando, aperto il 28 novembre, chiuderà il 29 dicembre 2022 e permetterà a 2 ...Regione Lombardia e i fondi per i distretti del commercio: ne beneficiano i distretti di Paderno, Novate, Limbiate, Saronno, Lazzate e Uboldo ...