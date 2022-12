Non è che? Striscia | bordata contro Jolanda e mamma Ambra | il sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022)Renga, figlia diAngiolini e del cantante Francesco Renga, si è resa protagonista di uno sfogoha raccolto parecchi consensi. La giovane, in particolare, dopo avere ricevuto commenti poco carini sul suo aspetto, ha deciso di reagire invitando tutti a non badare a queste criti. Lei stessa, infatti, ha detto di pensare più al suo aspetto interiorea quello esteriore. Sono altre le cosecontano, insomma. Tante le condivisioni e gli apprezzamenti per quanto detto danel video pubblicato sui social.la Notizia, però, ci ha visto dell'altro. Nella puntata del tg satirico andata in onda lunedì 19 dicembre, Ezio Greggio ha fatto notareoltre ai messaggi positivi ci sono stati ...