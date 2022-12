Noi troppo sensibili E la Meloni si commuove

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) La presidente del Consiglio, Giorgia, commossa durante la sua visita al Museo ebraico di Roma, nel Tempio maggiore della Capitale, per l'accensione del candelabro in occasione della cerimonia della Chanukkià. Ad accoglierla la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. “Noi femmine, noi mamme in particolare, facciamo questa cosa di essere”, ha dichiarato la premier durante il suo intervento, spiegando la sua commozione all'inizio del suo discorso. E ancora: "Diamo la libertà come una cosa scontata, una cosa dovuta. La nostra libertà non è scontata, è qualcosa che si può perdere ogni giorno se non si difende. Lo vediamo in Ucraina, un popolo coraggioso e resistente, nessuno pensava che avrebbero resistito". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev